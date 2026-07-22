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RT Russia

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Путин: состояние российской экономики устойчивое

Путин: состояние российской экономики устойчивое

Президент России Владимир Путин заявил об устойчивом состоянии экономики страны. «Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, её ключевых отраслей, устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, некоторых других секторах», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

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