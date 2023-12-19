Simple Group: импортное вино дешевле 700 рублей исчезнет из России к 2025 году

Импортное вино стоимостью до 700 рублей может исчезнуть из российских магазинов в течение 2024 года. Об этом заявил сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в России Simple Group Максим Каширин в интервью РБК.
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