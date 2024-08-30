Продолжается благоустройство сквера на улице Ватутина во Владивостоке

Во Владивостоке продолжается благоустройство сквера на улице Ватутина. Планируется создать безопасный пешеходный маршрут протяженностью более одного километра, который соединит автобусную остановку "Депутатская" и дом № 26 на одноименной улице.
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