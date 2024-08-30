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Продолжается благоустройство сквера на улице Ватутина во Владивостоке

Продолжается благоустройство сквера на улице Ватутина во Владивостоке

Во Владивостоке продолжается благоустройство сквера на улице Ватутина. Планируется создать безопасный пешеходный маршрут протяженностью более одного километра, который соединит автобусную остановку "Депутатская" и дом № 26 на одноименной улице.

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