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ВЕСТИ КРЫМ

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В Судаке спасли заблудившихся грибников

В Судаке спасли заблудившихся грибников

Женщина и мужчина вышли в лес в районе села Переваловка и заблудились. Спасатели оперативно нашли грибников, сопроводили их в безопасное место и провели профилактическую беседу.

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