Описана опасность пауэрбанков

Внешние батареи призвали не держать выключенными и на виду. Об этом сообщает издание ZDNet. Журналисты портала заметили, что паэурбанки, которые многие используют для зарядки смартфонов, могут вести себя непредсказуемо из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов.