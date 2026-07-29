Описана опасность пауэрбанков

Внешние батареи призвали не держать выключенными и на виду. Об этом сообщает издание ZDNet. Журналисты портала заметили, что паэурбанки, которые многие используют для зарядки смартфонов, могут вести себя непредсказуемо из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов.
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