Куда делся актер Жерар Депардье, который считает себя русским, но выступает против СВО Елена ГалицкаяФранцузский киноактер Жерар Депардье, приобретший российское гражданство еще в 2013 году, вызвал интерес у общественности своим отъездом из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии