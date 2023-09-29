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Куда делся актер Жерар Депардье, который считает себя русским, но выступает против СВО

Куда делся актер Жерар Депардье, который считает себя русским, но выступает против СВО

Куда делся актер Жерар Депардье, который считает себя русским, но выступает против СВО Елена ГалицкаяФранцузский киноактер Жерар Депардье, приобретший российское гражданство еще в 2013 году, вызвал интерес у общественности своим отъездом из России.

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