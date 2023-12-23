Число претендентов на выдвижение в президенты РФ достигло 29 человек

РИАМО - 23 дек. Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что число претендентов на выдвижение кандидатами на предстоящие президентские выборы уже составляет 29 человек, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии