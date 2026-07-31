СПЧ запросит у Росфинмониторинга разъяснения о правилах пользования Telegram

Член СПЧ Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что совет запросит у Росфинмониторинга и Минюста расширенные разъяснения о правилах пользования Telegram после внесения Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов.
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