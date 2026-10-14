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Царьград

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Документальный фильм RT Arabic победил на кинофестивале в Ливане

Документальный фильм RT Arabic победил на кинофестивале в Ливане

Фильм «В поисках Расула» от RT Arabic одержал победу на 13-м Ливанском фестивале короткометражного кино, посвящённого Расулу Гамзатову.

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