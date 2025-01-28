Эксперты – о предложенной Кишиневом помощи в преодолении энергетического кризиса в Приднестровье

Решение, предложенное правительством Республики Молдова в сотрудничестве с Европейским союзом для управления энергетическим кризисом, представляет собой не уступку, а попытку преодолеть кризис, который затрагивает как правый, так и левый берега Днестра, считают эксперты.
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