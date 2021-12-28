Самые красивые звезды с широкими бровями

Брови этих звезд вошли в историю, и мы знаем, как повторить их бьюти-успех.Сейчас, конечно, сложно найти звезду, которая каким-либо образом не попыталась отрастить брови (с разной степенью успеха с помощью матушки-природы, макияжа или татуажа).