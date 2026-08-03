МИД Ирана: Новый удар США по стране обернётся войной на всём Ближнем Востоке Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что .
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МИД Ирана: Новый удар США по стране обернётся войной на всём Ближнем Востоке Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что .
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