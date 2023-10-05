Мэра Кизилюрта арестовали на два месяца, а в Петербурге пострадали пять автомобилей из-за непогоды: что произошло, пока вы спали Басманный суд Москвы арестовал до 2 декабря главу дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова по обвинению в растрате в особо крупном размере.
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