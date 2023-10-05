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Живая Кубань

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  • Уфимцев я
    Погорячилась мадам Симоньян... жаркая вы наша!.. Кровь южная, темперамент тот еще... простить надо даму...На уроженку Кубан...
  • александр муравьев
    И ведь ответить не по кому. Всех жалко, везде народишко, и предприятия олигархов как назло по всей Украине разбросаны.Корабли с баз ВМФ...
  • александр муравьев
    Конечно, с хохлами надо помягче. А флот Черноморский скоро на Балтику угоним. А ведь там тоже "люди", прибалты. Остаё...Корабли с баз ВМФ...

Мэра Кизилюрта арестовали на два месяца, а в Петербурге пострадали пять автомобилей из-за непогоды: что произошло, пока вы спали

Мэра Кизилюрта арестовали на два месяца, а в Петербурге пострадали пять автомобилей из-за непогоды: что произошло, пока вы спали

Мэра Кизилюрта арестовали на два месяца, а в Петербурге пострадали пять автомобилей из-за непогоды: что произошло, пока вы спали Басманный суд Москвы арестовал до 2 декабря главу дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова по обвинению в растрате в особо крупном размере.

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