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ИА Регнум

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Женщина потеряла сознание после наезда самокатчика в Москве

В Москве мужчина на самокате врезался в женщину, которая от удара она потеряла сознание. Об этом 4 августа сообщила член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

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