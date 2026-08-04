Женщина потеряла сознание после наезда самокатчика в Москве

В Москве мужчина на самокате врезался в женщину, которая от удара она потеряла сознание. Об этом 4 августа сообщила член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.
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