Авиация группировки «Запад» нанесла 12 ударов по позициям ВСУ

Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 при поддержке штурмовой авиации Западной группировки ВС РФ нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению сил противника на купянском направлении за прошедшие сутки, пишет ТАСС.
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