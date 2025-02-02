Коллектив ГК «Автоимпорт» поздравляет основателя компании Смирнова Олега с Днём рождения

«Автоимпорт» достиг значительных высот и продолжает уверенно развиваться.Коллектив ГК «Автоимпорт» сердечно поздравляет основателя компании Смирнова Олега Евгеньевича с Днём рождения! Ваш профессионализм, целеустремленность и умение вести за собой стали основой успеха нашей компании.