В суд направлено дело о взятках экс-заместителя главы Владимирской области

Бывший врио заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский предстанет перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Бывший врио заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский предстанет перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.
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