Бывшей учительнице дали 12 лет тюрьмы за изнасилования ученицы секс-игрушками

В США тренера школьной команды приговорили к 12 годам за изнасилование ученицы В США вынесли приговор бывшей учительнице физкультуры из штата Флорида, которая систематически насиловала 13-летнюю школьницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии