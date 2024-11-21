Своим давлением на Европу США не только замещают наш газ. Они стали вторым крупнейшим продавцом зерна в ЕС

США в сентябре смогли подняться на второе место в рейтинге крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз в денежном выражении на фоне введения ЕС повышенных пошлин на его ввоз из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.