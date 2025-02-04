Ветеран СВО в облике партии. Эксперт оценил предстоящее обновление ЕР к выборам в Госдуму

Политолог в беседе с amic.ru отметил, что участники боевых действий не должны повторить судьбу актеров и спортсменов в рядах ОНФ Процесс участия в деятельности "Единой России" участников СВО будет развиваться непросто, но он повлияет на изменение облика партии.
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