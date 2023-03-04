Российские саперы в ЛНР минируют подступы к позициям и фланги на случай прорыва украинских ДРГ

Помимо Донецкого направления, где бойцы ЧВК «Вагнер» завершают окружение Артемовска (Бахмута), напряженной остается ситуация на линии Сватово-Кременная в ЛНР.
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