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Кин об «МЮ»: «Если бы я проиграл 0:7, я бы спрятался на несколько месяцев. Настолько это стыдно»

Кин об «МЮ»: «Если бы я проиграл 0:7, я бы спрятался на несколько месяцев. Настолько это стыдно»

Рой Кин рассказал о своих ощущения от разгрома «Манчестер Юнайтед» «Ливерпулем» (0:7). «Если бы я проиграл со счетом 0:6 или 0:7, я бы спрятался.

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