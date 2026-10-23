Защитник « Спартака » Александер Джику сравнил уровень безопасности в России и во Франции. – Москва похожа на Париж? – Чем-тот да – большой город, много туристов, огромное количество развлечений, ресторанов, кафе.
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