Президентская кампания — время для мобилизации всех ресурсов губернаторов: Илья Гращенков

МОСКВА (ИА Реалист). Уровень поддержки президента в регионе остается одним из главных критериев оценки деятельности губернаторов, отметил в комментарии для телеграм-канала РАПК директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
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