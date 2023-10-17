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Президентская кампания — время для мобилизации всех ресурсов губернаторов: Илья Гращенков

Президентская кампания — время для мобилизации всех ресурсов губернаторов: Илья Гращенков

МОСКВА (ИА Реалист). Уровень поддержки президента в регионе остается одним из главных критериев оценки деятельности губернаторов, отметил в комментарии для телеграм-канала РАПК директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

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