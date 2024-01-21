Церковный скам или криптовалюта для паствы

Эли Регаладо, пастор церкви “Победившая благодать” в Денвере, устроил «церковный скам». По версии обвинения он и его жена, Кейтлин, мошеннически продали токены с признаками ценных бумаг через свою криптовалютную платформу “Царство Богатства” (Kingdom of Wealth).