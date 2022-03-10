Специалисты посоветовали россиянам скопировать данные из Google и iCloud

Оплата облачных сервисов Google и iCloud может стать проблематичной для россиян. Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков посоветовал заранее сохранить все данные, хранящиеся на «облаках».