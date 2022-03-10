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Специалисты посоветовали россиянам скопировать данные из Google и iCloud

Специалисты посоветовали россиянам скопировать данные из Google и iCloud

Оплата облачных сервисов Google и iCloud может стать проблематичной для россиян. Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков посоветовал заранее сохранить все данные, хранящиеся на «облаках».

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