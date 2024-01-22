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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Алла Довлатова рассказала, как рожала на коленях

Ведущая Алла Довлатова откровенно рассказала о своих родах. Ведущая «Русского радио» — опытная мама. У Аллы Довлатовой четверо детей: двое от первого брака — 24-летняя Даша и 19-летний Павел, а также двое от второго мужа — 15-летняя Саша и шестилетняя Маша.

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