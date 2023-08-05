Трудовые мигранты в РФ оказались жертвами американских санкций

Владимир Колесников

Это недалекое и жадное население С.Азии достало уже. Лучше их сюда не пускать, а заключить международное соглашение с каждой из стран С. Азии, население которой прется в Россию, согласно которому наше государство или олигархи вкладываются в развитие определенной территории конкретного государства С. Азии, где местное население принимается на работу в частные организации, создаваемые указанными выше российским субъектами. Соответственно, местному населению платится зарплата, а соответствующим российским организациям (вкладчикам) поступает соответствующий доход от развития национальных районов данных государств. Отсюда, и российские субъекты доход имеют, и мигранты не прутся к нам, не отбирают работу у местных, не затирают, не заменяют их, заставляя этим выраждаться.