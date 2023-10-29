Печем лепешку в духовке, а получается как из тандыра

Самая настоящая национальная узбекская лепешка выпекается просто в духовке. А на вкус получается ровно так, как в тандыре! На килограмм муки возьмем 700 миллилитров воды, граммов 10 сухих дрожжей, 50 миллилитров растительного масла, чайная ложка сахара, соль, немного сливочного масла.