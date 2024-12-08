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Новая статья: ИИтоги ноября 2024 г.: неужто чижик? «От него кровопролитиев ждал...

Новая статья: ИИтоги ноября 2024 г.: неужто чижик? «От него кровопролитиев ждал...

Новая статья: ИИтоги ноября 2024 г.: неужто чижик?«От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел» — эта фраза из русской классики описывает крайне противоречивую ситуацию: одновременное облегчение от того, что худшее миновало, — но и некоторое разочарование мелкомасштабностью произошедшего действа.

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