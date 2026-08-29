В Липецкой области объявили ракетную опасность

Жителей Липецкой области просят укрыться в помещениях с капитальными стенами или спуститься в подвал, на улице — найти ближайшее здание, паркинг или подземный переход.
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