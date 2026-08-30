Иордания: Ранним утром Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе Муваффак Салти (OJMS) в Азраке, провинция Зарка, и по международному аэропорту имени короля Хусейна (AQJ/OJAQ) в Акабе.
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