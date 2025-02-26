Должно ли сокращение военных расходов на 50% касаться лишь России и США?

Владимир Морж Соединенные Штаты сократили бы на 50 процентов, и мы сократили бы на 50 процентов. а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась ----- удивительное заявление! В 2024 году США имели бюджет 886 миллиардов долларов, Китай 292 миллиардов долларов, Россия 86.4 млрд долларов, Индия 81.4 млрд долларов, Саудовская Аравия 75.0 млрд долларов, Великобритания 68,5 млрд долларов, Германия 55,8 млрд долларов, Франция 53,6 млрд долларов... Суммарный военный бюджет стран НАТО - 1,264 трлн долларов! Логичнее взять за планку военный бюджет какой-то страны, но не США. Например, США снижают военный бюджет до уровня Китая (на 600 миллиардов). В итоге у России военные расходы всё равно были бы меньше американских аж на 200 миллиардов! И все довольны. Сокращение Россией военного бюджета на 50% низводит Россию до уровня Японии, которая, напомню, не имеет своей армии. Это означает, что придётся сокращать вполовину новые разработки, испытания, армию, технику уничтожать... А разве это мы не проходили при развале СССР?

Юрий Ильинов Замечания правильные, но ... Сокращение военного бюджета России нужно Трампу, чтобы заткнуть в штатах противников такого сокращения. Базар, торг ещё не отменили. Можно существенно уменьшить российские проценты. Удачи!