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Татар-информ

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Минниханов встретился с коллективом Казанского авиазавода

Минниханов встретился с коллективом Казанского авиазавода

Фото: официальный канал Раиса РТ в МАКС Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский авиационный завод имени С.

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