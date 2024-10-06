Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Галант: если Иран...
  • Алатырка
    Ну да, ну да, стоимость полиса поднимут, а возмещение в разы сократят! А шоб вы треснули уже, мляди обожратые.Автоэксперт Шапар...
  • sorsw
    Идиотам денег-то не жалко?Министр обороны Б...

Caviar показала патриотический iPhone 16 Pro ко дню рождения Владимира Путина

Caviar показала патриотический iPhone 16 Pro ко дню рождения Владимира Путина

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила патриотический комплект для сторонников президента РФ Владимира Путина из iPhone 16 Pro, посвященный 72-му дню рождения президента, и футляр со встроенным дисплеем, демонстрирующим видео-поздравление с самыми яркими цитатами Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ч
Чак
iPhone шпионский гаджет. В помойку.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх