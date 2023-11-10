На улицах Западного Дегунино прошла экологическая проверка

В Западном Дегунино передвижная экологическая лаборатория исследовала качество воздуха на предмет загрязнений, сообщили в Телеграм-канале ГПБУ «Мосэкомониторинг» Отметим, что проверки проводились в период с 1 по 8 ноября 2023 года, в ходе которых были взяты пробы с нескольких участков, откуда в основном поступали жалобы от местных жителей.