Таджикистан: подкоп под русский в пользу английского не отвечает реалиям

Да не хотят они учить русский язык- особенно те, кто уже поприпёрлись сюда за плюшками..

Игорь Самаров

Мне по хуй какой язык язык изучают ослоебы! Хоть французский, хоть зулуский, хоть папуаский! Для меня важно очистить Россию от мастурбеков! И перестать содержать их за счёт российских налогоплательщиков! Не для черножопых я плачу налоги! Пусть всякие матвиенки, гайнутдины, и прочие любители плова прямиком ебашат в любой из кишлакстанов и поднимают там экономику! Ведь там целая страна незаменимых, трудолюбивых специалистов!