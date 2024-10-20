БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 351 подписчик

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Свежие комментарии

  • Стефания Новак
    Нельзя давать им газ и нефть и посмотрим как они будут строить свою военную промышленность. Не надо им восстанавливат..."ДАДИМ РУССКИМ 24...
  • Александр Русанов
    Чудак, вероятно у него ни детей, ни внуков нет, да и возраст такой, что пора на покой - а может просто отсутствие сер..."ДАДИМ РУССКИМ 24...
  • patentlil
    Мысли надо выражать пристойно! Иначе грош им цена. Учите русский!!!!!!!!!!Таджикистан: подк...

Таджикистан: подкоп под русский в пользу английского не отвечает реалиям

Таджикистан: подкоп под русский в пользу английского не отвечает реалиям

Марат НУРГОЖАЕВ  В начале октября в Таджикистане с традиционным восточным размахом отметили важное событие в общественно-политической жизни страны – День государственного языка.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Да не хотят они учить русский язык- особенно те, кто уже поприпёрлись сюда за плюшками..
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15 час.
Игорь Самаров
Мне по хуй какой язык язык изучают ослоебы! Хоть французский, хоть зулуский, хоть папуаский! Для меня важно очистить Россию от мастурбеков! И перестать содержать их за счёт российских налогоплательщиков! Не для черножопых я плачу налоги! Пусть всякие матвиенки, гайнутдины, и прочие любители плова прямиком ебашат в любой из кишлакстанов и поднимают там экономику! Ведь там целая страна незаменимых,  трудолюбивых специалистов!
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8 час.
p
patentlil
Мысли надо выражать пристойно! Иначе грош им цена. Учите русский!!!!!!!!!!
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29 мин.

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