Марат НУРГОЖАЕВ В начале октября в Таджикистане с традиционным восточным размахом отметили важное событие в общественно-политической жизни страны – День государственного языка.
Таджикистан: подкоп под русский в пользу английского не отвечает реалиям
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьянка Яцук
Да не хотят они учить русский язык- особенно те, кто уже поприпёрлись сюда за плюшками..
Ответить
15 час.
Игорь Самаров
Мне по хуй какой язык язык изучают ослоебы! Хоть французский, хоть зулуский, хоть папуаский! Для меня важно очистить Россию от мастурбеков! И перестать содержать их за счёт российских налогоплательщиков! Не для черножопых я плачу налоги! Пусть всякие матвиенки, гайнутдины, и прочие любители плова прямиком ебашат в любой из кишлакстанов и поднимают там экономику! Ведь там целая страна незаменимых, трудолюбивых специалистов!
Ответить
8 час.
p
patentlil
Мысли надо выражать пристойно! Иначе грош им цена. Учите русский!!!!!!!!!!
Ответить
29 мин.
Свежие комментарии