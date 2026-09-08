Грузоперевозки ...
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Грузоперевозки ...

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Казахстан и Кыргызстан теряют транзит, чем обернется жесткий экспортный контроль Китая для ЕАЭС

Казахстан и Кыргызстан теряют транзит, чем обернется жесткий экспортный контроль Китая для ЕАЭС

Новая реальность трансграничной торговли диктует свои правила: ужесточение экспортного контроля КНР в отношении товаров двойного назначения стало серьезным вызовом для логистических цепочек Центральной Азии.

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