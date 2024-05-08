КВАДРАТУРА КРУГА А обстановка, между тем, продолжает накаляться. В смысле, ставки повышают обе стороны.
У кого линии краснее
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Кошка от страха всегда угрожающе шипит на собаку.
Ответить
8 час.
Alexander S
очень часто после знакомства собачьего носа с когтями собака уматывает... так что тут сравнение так себе...
Ответить
5 час.
АС
Александр Сысоев
Не претендую на идеальность фразы, но ЕС еще та кошка: может не только нос оцарапать, с ней ухо надо держать востро. Но с другой стороны, вы никогда не видели кошек, разодранных собаками? Если увидите, то вас это впечатлит.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии