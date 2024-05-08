У кого линии краснее

очень часто после знакомства собачьего носа с когтями собака уматывает... так что тут сравнение так себе...

АС

Александр Сысоев

Не претендую на идеальность фразы, но ЕС еще та кошка: может не только нос оцарапать, с ней ухо надо держать востро. Но с другой стороны, вы никогда не видели кошек, разодранных собаками? Если увидите, то вас это впечатлит.