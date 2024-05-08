Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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У кого линии краснее

У кого линии краснее

КВАДРАТУРА  КРУГА А обстановка, между тем, продолжает накаляться. В смысле, ставки повышают обе стороны.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Кошка от страха всегда угрожающе шипит на собаку.
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8 час.
Alexander S
очень часто после знакомства собачьего носа с когтями собака уматывает... так что тут сравнение так себе...
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5 час.
АС
Александр Сысоев
Не претендую на идеальность фразы, но ЕС еще та кошка: может не только нос оцарапать, с ней ухо надо держать востро. Но с другой стороны, вы никогда не видели кошек, разодранных собаками? Если увидите, то вас это впечатлит.
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3 час.

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