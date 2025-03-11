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Депутат Водолацкий: Зеленский продолжит слушать Францию и Великобританию

Депутат Водолацкий: Зеленский продолжит слушать Францию и Великобританию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью Дума ТВ прокомментировал публикации западных СМИ, в которых утверждается, что у Киева не будет второго шанса в случае провала переговоров с США.

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