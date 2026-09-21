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Bloomberg: Европа тайно направляет Украине оборудование для подготовки к зиме

Bloomberg: Европа тайно направляет Украине оборудование для подготовки к зиме

Европейские страны тайно направляют Украине оборудование для подготовки к зиме. В публикации Bloomberg говорится, что европейские союзники предоставляют запасные части для электростанций и отопительного оборудования.

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