Bloomberg: Европа тайно направляет Украине оборудование для подготовки к зиме

Европейские страны тайно направляют Украине оборудование для подготовки к зиме. В публикации Bloomberg говорится, что европейские союзники предоставляют запасные части для электростанций и отопительного оборудования.
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