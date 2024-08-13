ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Понауехавшие, которые, как утверждает Дмитрий Зильбертруд-Быков, скоро непременно вернутся для того, чтобы строить ПРБ (прекрасную Россию будущего) на обломках империи зла, которая вот-вот развалится.
"Русская либеральная оппозиция"...
Комментарии
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NS
Natalia Semeniuk
Плюнуть хочется...Назад не впускать!
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19 час.
Геннадий Хрипунов
За такие пожелания этих холуёв - есть одно мнение, уничтожить их не только морально, но самое главное, физически.
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12 час.
Валерий Фоменков
Империя зла, насколько известно и вполне справедливо - это США. Понауехавшие российские либералы собираются строить "ПРБ (прекрасную Россию будущего) на обломках империи зла, которая вот-вот развалится..." Чтож, это можно только приветствовать! Вопрос только в том, насколько далеко они пойдут в плане уничтожения Соединённых Штатов и хватит ли у них для этого сил и решимости?
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12 час.
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