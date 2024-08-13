"Русская либеральная оппозиция"...

За такие пожелания этих холуёв - есть одно мнение, уничтожить их не только морально, но самое главное, физически.

Валерий Фоменков

Империя зла, насколько известно и вполне справедливо - это США. Понауехавшие российские либералы собираются строить "ПРБ (прекрасную Россию будущего) на обломках империи зла, которая вот-вот развалится..." Чтож, это можно только приветствовать! Вопрос только в том, насколько далеко они пойдут в плане уничтожения Соединённых Штатов и хватит ли у них для этого сил и решимости?