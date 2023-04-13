Производство инновационных гуминовых удобрений и косметики, кормовой добавки

Предлагаем к приобретению: рецептуры и Технологический регламент производства гуминовых удобрений из торфа, сапропеля или бурого угля, а также гуматов калия, биостимуляторов роста растений, органических кормовых добавок для КРС и свиней, лечебных грязей и натуральных косметических средств в жидком и гелеобразном виде, сертификаты на каждый вид продукции, инновационное компактное оборудование для домашнего, малого и среднего бизнеса.