Расчёт БПЛА «Молния-2» тандемным ударом уничтожил опорник ВСУ

В Минобороны России рассказали, что расчёт БПЛА «Молния-2» группировки войск «Центр» тандемным ударом уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Днепропетровском направлении.
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