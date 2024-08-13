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Трофейную технику из зоны СВО выставили на форуме «Армия-2024»

Трофейную технику из зоны СВО выставили на форуме «Армия-2024»

фото: Минобороны РФ Трофейные образцы техники, захваченной в ходе спецоперации на Украине, представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024».

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