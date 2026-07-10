Новый катализатор перерабатывает смешанный пластик в сырьё за один шаг

Новое исследование, опубликованное 10 июля 2026 года в phys.org, представляет катализатор, способный химически перерабатывать смеси разных видов пластика в пригодное для повторного использования химическое сырьё — без предварительной сортировки.
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