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Стоит ли прекращать отношения из-за того, что другие говорят вам об этом?

Стоит ли прекращать отношения из-за того, что другие говорят вам об этом?

  22.09.20240 Стоит ли прекращать отношения из-за того, что другие говорят вам об этом?   У каждого человека, как правило, есть свой рецепт для отношений с другим человеком.

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Комментарии
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Валерий Кривошеев
Меня вообще бесят женщины, которые начинают обсуждать всякие интимные подробности (я не имею в виду только секс), со своими подругами, которые и подругами являются с большой натяжкой. У меня бы язык не повернулся такое рассказывать о своей женщине! Я бы с такой, у которой душа на распашку, в жизни не стал бы встречаться.
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