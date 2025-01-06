22.09.20240 Стоит ли прекращать отношения из-за того, что другие говорят вам об этом? У каждого человека, как правило, есть свой рецепт для отношений с другим человеком.
Стоит ли прекращать отношения из-за того, что другие говорят вам об этом?
Комментарии
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Валерий Кривошеев
Меня вообще бесят женщины, которые начинают обсуждать всякие интимные подробности (я не имею в виду только секс), со своими подругами, которые и подругами являются с большой натяжкой. У меня бы язык не повернулся такое рассказывать о своей женщине! Я бы с такой, у которой душа на распашку, в жизни не стал бы встречаться.
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