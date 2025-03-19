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Царьград

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С апреля 2025 года в России введут новшества для призывников

С апреля 2025 года в России введут новшества для призывников

Законопроект, продлевающий решение о признании молодого человека годным к военной службе, одобрен Госдумой.

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