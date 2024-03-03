Александр Цыбульский встретился с участниками Всемирного фестиваля молодёжи

Встреча главы региона с делегацией Поморья прошла в главном штабе волонтеров ВФМ на федеральной территории «Сириус»Глава Архангельской области, Александр Цыбульский, и первый заместитель губернатора, ответственный за вопросы молодежной политики в регионе, Ваге Петросян, провели встречу во второй день Всемирного фестиваля молодежи.
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