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Царьград

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Минюст: оснований для признания Урганта и Пугачёвой иноагентами нет

Минюст: оснований для признания Урганта и Пугачёвой иноагентами нет

В ведомстве отметили, что за телеведущим и певицей не заметили нарушений закона.Замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что на сейчас нет правовых оснований для включения Ивана Урганта и Аллы Пугачевой в реестр иноагентов.

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Комментарии
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Амара Карпова
Опять усатый таракан🤮💩когда же уберут этого грязного предателя😱🤬
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12 час.
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