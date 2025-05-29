Минюст: оснований для признания Урганта и Пугачёвой иноагентами нет

В ведомстве отметили, что за телеведущим и певицей не заметили нарушений закона.Замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что на сейчас нет правовых оснований для включения Ивана Урганта и Аллы Пугачевой в реестр иноагентов.
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